Culecos con espuma en CabobrÃ© (Video)

En Panamá Este una de las zonas con mayor contagio permanente de Covid-19, se realizan todos los fines de semana eventos festivos masivos.

En Cabobré, en San Martín de Pacora hubo un evento masivo en un balneario donde no se respetó el distanciamiento, las personas no utilizaban mascarillas y se libaba licor.

Desde días antes se promocionaba el evento en redes sociales, por lo que la actividad era conocida ampliamente.

Hubo culecos y música bajo la animación de Djs. La pachanga arrancó a las 10:00 a.m. y no fue hasta la 1:00 p.m. que llegó la Policía Nacional para desalojar.

El sábado hubo otro evento similar en el área de Tocumen.