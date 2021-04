Â¡DecisiÃ³n fatal!

En la comunidad de La Negrita, corregimiento de El Cacao en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, una adolescente de 14 años, se quitó la vida ahorcándose.

El hecho se registró el pasado domingo en horas de la noche, según confirmó el Ministerio Público en esta provincia.

A inicios del mes de abril, un menor de ocho años se quitó la vida ahorcándose en el baño de su casa, luego de ser reprendido por sus padres por excederse en el horario de juego.

Señales de alarma

Los padres deben de estar conscientes de las siguientes señales que pueden indicar que el adolescente está contemplando el suicidio:

- cambios en los hábitos de dormir y de comer.

- retraimiento de sus amigos, de su familia o de sus actividades habituales.

- actuaciones violentas, comportamiento rebelde o el escaparse de la casa.

- uso de drogas o de bebidas alcohólicas.

- abandono fuera de lo común en su apariencia personal.

- cambios pronunciados en su personalidad.

- aburrimiento persistente, dificultad para concentrarse, o deterioro en la calidad de su trabajo escolar.

quejas frecuentes de síntomas físicos, tales como: los dolores de cabeza, de estómago y fatiga, que están por lo general asociados con el estado emocional del joven

pérdida de interés en sus pasatiempos y otras distracciones

- poca tolerancia de los elogios o los premios.

Un adolescente que está contemplando el suicidio también puede:

- quejarse de ser una persona mala o de sentirse abominable.

- lanzar indirectas como: no les seguiré siendo un problema, nada me importa, para qué molestarse o no te veré otra vez.

- poner en orden sus asuntos, por ejemplo: regalar sus posesiones favoritas, limpiar su cuarto, botar papeles o cosas importantes, etc.

- ponerse muy contento después de un período de depresión

- tener síntomas de sicosis (alucinaciones o pensamientos extraños)