Declaran ilegal la detención de Barto, el de Flow la Música

Desde eso de las 10:15 a.m., el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Agora estuvo caliente. Tenía sentados frente al juez a cinco personas incluidado a Barto, el copresentador del podcast Flow de la Música, investigadas por un supuesto fraude financiero que, según la fiscalía, dejó un golpe patrimonial de más de $786 mil a la Caja de Ahorros.

El caso gira alrededor de unos préstamos hechos en 2019, donde se usaron como garantía terrenos en Chiriquí y donde a Barto se le atribuye haber recibido $30 mil.



Pero hoy, el ambiente cambió de rumbo cuando el juez declaró ilegal la aprehensión del influencer.

“Lo trajeron como un criminal… sin necesidad”, dijo el abogado

A la salida del salón, el abogado de Barto, Víctor Orobio, declaró que “la detención fue ilegal porque no había motivo para llegar a su casa, esposarlo y traerlo como si fuera un delincuente.”

El abogado insistió en que Barto no cometió delito alguno, que el dinero que recibió venía de su suegra, y que eso no es motivo para un operativo.

Al ser cuestionado sobre el porqué su cliente no indagó la procedencia del dinero que supuestamente le traspasó su suegra, el abogado indicó:

“Cuando mi hijo me pide plata, yo se la transfiero y nadie pregunta de dónde viene.

La ley dice que debe probarse que el dinero viene de un origen ilícito… y que la persona lo sepa. No es el caso.”

Según la defensa, si la fiscalía hubiera citado a Barto, él habría asistido voluntariamente para explicar todo.

La audiencia va por partes

Tras casi dos horas de idas y venidas, el juez decretó un receso. Aún falta que se discutan dos puntos claves:

la imputación de cargos ,

, y las medidas cautelares que podrían aplicarse a los cinco investigados.

Uno de los sujetos ya quedó en libertad, y ahora el caso sigue en pausa, con la expectativa puesta en lo que venga cuando el juez retome la sesión.

Mientras tanto, Barto salió sin esposas, pero con la presión mediática encima y una investigación que todavía no termina de escribirse.