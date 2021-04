Declaran "no culpable" a diputado Arquesio Arias en juicio por delito sexual

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró el viernes "no culpable" al diputado del PRD, Arquesio Arias, en un juicio por delitos sexuales contra dos mujeres.

Arias fue declarado "no culpable de los cargos, la decisión fue unánime en tres" de los cuatro cargos que enfrentó, y "se levantaron todas las medidas" en su contra, dijo a Efe su abogado defensor, Ángel Álvarez.

LEE TAMBIEN: CAE "NARCOGATO"

Arias, diputado indígena por el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) y en arresto domiciliario desde octubre de 2019, fue imputado ese año de los cargos de violación carnal y actos libidinosos contra una primera víctima, y en septiembre de 2020 por los mismos delitos contra otra, supuestamente una menor de edad.

"La decisión del Máximo Tribunal se basó en que durante el desarrollo del juicio oral no se logró probar la comisión del Delito de Actos Libidinosos bajo ninguna modalidad y tampoco fue demostrado el Delito de Violación Sexual en su modalidad agravada, debido a las graves inconsistencias", dijo un comunicado del Órgano Judicial.

Según la acusación, estos hechos habrían supuestamente ocurrido cuando Arias, médico de profesión, ejercía como galeno en la comarca Guna Yala.

"Los magistrados son corruptos, él es un violador (...) no respetan a la niña", dijo una mujer, identificada por los medios locales como una familiar de una las supuestas víctimas, tras el veredicto, según se ve en un vídeo difundido.

El juicio contra Arias comenzó el pasado 7 de abril y el veredicto de no culpable se dio cerca de la medianoche del viernes, tras ocho horas de deliberación de los nueve magistrados de la máxima corte.

La ley panameña establece que los diputados de la unicameral Asamblea Nacional solo pueden ser investigados y procesados por la Corte Suprema, que abrió la causa contra Arias en agosto de 2019.

El juicio se desarrolló a puertas cerradas, sin público, "en razón de las medidas de salud y de prevención de contagio contra la covid-19", informó al inicio del proceso el Órgano Judicial (OJ).

Durante el proceso se presentaron 80 pruebas periciales, testimoniales y materiales, dijo la información oficial.

Arias, graduado de médico en Cuba y diputado desde el 1 de julio de 2019, siempre sostuvo que era inocente de los cargos imputados y que el caso se trataba de una conspiración política en contra de él, de su familia y del PRD.