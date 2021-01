Decomisan centenares de libras de carne sin registro

Mediante un operativo realizado por personal del Ministerio de Salud en la provincia de Chiriquí, se dio con el decomiso de 400 kilos de carne en un mini súper en el sector de Puerto Armuelles en el distrito de Barú y otros productos como queso y miel en David.

El decomiso de la carne se dio cuando personal del Minsa recibió una denuncia presuntamente del sacrificio de unos animales (tres reses) sin ningún tipo de medidas de salud en mataderos clandestinos.

Una vez se recibe la denuncia se da el seguimiento correspondiente encontrando en un establecimiento comercial 400 kilos de carne de res que correspondía al menos a dos de los animales.

Otro operativo se realizaba en el distrito de David, en el sector de San Pablo, donde las autoridades del Minsa decomisaban una gran cantidad de queso y miel.

Luis Felipe Álvarez, Director regional del Departamento de Protección de Alimentos, informó que la carne era de dudosa procedencia, de igual forma se decomisó 100 libras de queso que no tenían registro sanitario y 50 galones de miel adulterada.

La carne de res aparentemente proviene del sacrificio clandestino de tres reses de dudosa procedencia, mientras la miel se desconoce su procesamiento y el queso cuenta con un registro sanitario que está siendo verificado y aún no se ha dilucidado su condición.

“El MINSA no ha suspendido ni dejará de velar para que los productos alimenticios destinados al consumo de personas, cumplan las normas sanitarias y de bioseguridad”, indicó Álvarez.

Los propietarios y administradores de las plantas y comercios cerrados o sancionados, recibieron recomendaciones reiteradamente, pero los mismos no corrigieron las anomalías señaladas, además tendrán 48 horas para demostrar que se trata de producto que cumple con las normas y no pone en riesgo la salud, destacó el Dr. Álvarez.

Los locales y personas dedicadas al procesamiento y comercialización de alimentos deben cumplir las normas sanitarias y de bioseguridad vigentes, destacó el funcionario.