Defensoría señala al 911 por supuestamente no atender a un reo

Una queja de oficio contra el Sistema Único de Manejo de Emergencias Pre-Hospitalarias-SUME 911, ante la posible violación al derecho a la vida y a la salud de una persona privada de libertad, abrió la Defensoría del Pueblo en Herrera, por no ofrecer atención médica a un privado de libertad a solicitud de las autoridades de la cárcel pública de Chitré.

Manuel De Jesús Ávila, Jefe Regional de Herrera explicó que el fin de semana, fue notificado por familiares de un privado de libertad, quien presentó desde horas de la madrugada dolores abdominales y vómitos, y no fue atendido por el SUME en el centro penitenciario.

Publicidad

De acuerdo a Ávila, a pesar de identificarse como funcionario de la Defensoría del Pueblo al llamar al 911, solo se tomó el reporte, ya que según la entidad la petición debía hacerla el Centro Penitenciario de Chitré; sin embargo, se constató que la directora encargada del penal, Yessenia Núñez, había hecho el reporte al 911, pero el personal se negó a brindar el apoyo.

Por ello, la Defensoría del Pueblo de Herrera, junto con la dirección del Centro Penitenciario de Chitré, gestionó la salida del privado de libertad hacia un centro médico para que recibiera la atención medica que requería.

"Nos encontramos ante una posible grave violación a los derechos humanos un médico o paramédico no puede determinar la gravedad o no de una situación, sin antes haber examinado físicamente la condición de salud del paciente, además al ser una persona privada de libertad, el Estado es responsable por su vida e integridad, igualmente SUME no debe discriminar una urgencia y que vida humana es más importante que otra”, agregó Ávila.

Una fuente del SUME indicó que ya se inició una investigación interna para determinar si hubo algún tipo responsabilidad. También indicó que existe un protocolo para la atención de los privados de libertad que muchas veces desconoce la ciudadanía que llama para solicitar ambulancias para familias que están en las cárceles y eso le corresponde a las autoridades competentes de los penales.