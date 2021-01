Desaparece cuerpo de abuelita que muriÃ³ en el hospital de ColÃ³n (Video)

Félix Rodríguez denunció que el cuerpo de su abuela, Tomasa Ruda, de 92 años, no aparece en la morgue del hospital Manuel Amador Guerrero de la provincia de Colón. Afirma que falleció el domingo.

El joven explica que su abuela falleció el domingo a causa de un paro cardíaco, y expresó su molestía ya que debió ingresar a la morgue y revisar las bandejas, pero el cuerpo no fue encontrado. También explica que revisaron en las salas de pacientes con Covid 19 y tampoco aparece.

Por su parte, Jessica, nieta de la anciana, vestida con bioseguridad dijo que no comprenden cómo desapareció el cuerpo de la abuela y ahora que explicación le darán a los demás familiares.

Pasada las 530 de la tarde, la familia de Doña Tomasa oriunda de María Chiquita, se presentaron al Ministerio Público a interponer la denuncia sobre la desaparición del cuerpo.Para este miércoles fueron a hacer el traslado del cuerpo a la morgue privada de Funeraria Cristo Rey que este jueves se encargaría de las honras fúnebres.