Desaparece y lo hallan muerto en el río Saíno en Colón

Panamá- El cuerpo de un hombre fue encontrado en un río del distrito de Santa Isabel, en la Costa Arriba de Colón, lo que es motivo de investigación inicial por parte del Ministerio Público. Este caso fue calificado como una muerte por inmersión.

El hallazgo se hizo tras una llamada a los organismos de seguridad, mediante la cual se les alertó sobre la aparición de un cuerpo, en el río Saíno, a eso de las 4:00 a.m. del 23 de mayo. No obstante, desde el 22 de mayo se conocía del caso, pero no había sido confirmado por las autoridades.

Publicidad

Posteriormente, se informó que la víctima fue identificada como Javier Valentino Roach Coote, de 49 años.

Personal del Puesto Táctico Aeronaval de Palenque, se dirigió al lugar, y tras localizar al personal de la Personería municipal del distrito de Santa Isabel, se realizó el levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación del caso.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial a eso de las 2:00 p.m. para que se le practique el examen de necropsia de rigor.

Las investigaciones de este caso ya se empezaron, debido a que la víctima había sido reportada como desaparecido durante este fin de semana.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Contenido Premium: 0