Descontrol en Guararé: Policía desaloja

A pesar del llamado a la realización de actividades relacionadas con el festival de la Mejorana en Guararé de forma virtual, moradores y visitantes abarrotaron las calles del lugar la noche del sábado, provocando el desalojo por parte de las autoridades.

Y es que según la información oficial, a pesar de las regulaciones existentes se aprobaron permisos para la realización de dos actividades con música en vivo y una barrera, sin embargo las personas se aglomeraron en las calles del lugar.

En videos difundidos por redes socies, se puede apreciar gran cantidad de personas en las calles de Guararé, incluyendo a muchos sin el uso de la mascarilla, y libando licor en la vía pública.

La aglomeración fue tal que unidades policiales tuvieron que intervenir para desalojar a las personas, lo que culminó con una persona aprehendida por alteración a la convivencia pacífica.



El sub comisionado Sergio Delgado, jefe de la zona policial de Los Santos, indicó que el desalojo se dio de forma pacífica, sin utilizar la fuerza física, tratando de persuadir a las personas para que cumplieran con las normas establecidas.

El director regional de Salud, Ayvar Hernández, confirmó que las aprobación de las actividades estuvo sujeta a una inspección previa, para garantizar que cumplieran con el distanciamiento y el aforo correspondiente.

Sin embargo se conoció que la aglomeración de personas y el incumplimiento de las medidas se realizó en las calles y no en los establecimientos, ya que las pero as se volcaron a ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, lo que no está permitido.

Hernández pidió a la población a que tome conciencia y cumpla las normas, ya que la pandemia no ha terminado.

El festival de la Mejorana, el cual se realiza en el marco de la celebración de la Virgen de Las Mercedes, es una de las principales actividades folclóricas de la región.