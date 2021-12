Destruyen 1,000 armas de fuego [Video]

Panamá- Unas 1,000 armas de fuego fueron destruidas hoy, jueves, incluyendo armas entregadas a través del programa "Pacificando Mi Barrio".

Juan Pino, ministro de Seguridad, que presidió el acto, manifestó que "con esta 16ava ceremonia de destrucción, en la actual administración se han destruido 15,257 armas de fuego con 5,811 proveedores y 362,280 municiones de distintos calibres. Al sacar estas armas de las calles se evita que se cometan otros delitos".



Por su parte , la gobernadora de Panamá, Carla García, indicó que mediante el programa “Pacificando Mi Barrio” en varios corregimientos del país han entregado más de 50 mil dólares en bonos canjeables por armas en tres semanas de jornada”.

En el acto que se verificó en la sede de la Policía Nacional estuvieron presentes John Dornheim Castillo, director de la Policía Nacional, directores de los estamentos de seguridad e invitados especiales.

#NacionalCri El ministro Juan Pino, el viceministro @pittiivor, el secretario general del #Minseg Jonathan Riggs, la @GobDePanama @CarlaGarciaBo y directores de los estamentos de seguridad, participan en el acto de destrucción de 1,000 armas de fuego. Video: Landro Ortiz. pic.twitter.com/KNet2TuGrr — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) December 30, 2021