Detención para 5 implicados en intento de secuestro del hermano del mandatario

Un juez de Garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en la provincia de Panamá Oeste avaló la solicitud de medida cautelar de detención provisional en contra de cuatro hombres y una mujer, a los cuales se les imputo los cargos de tentativa de secuestro.

El fiscal superior contra el Crimen Organizado, Emeldo Marquez y el fiscal de circuito Efraín Gálvez, presentaron una serie de evidencia que relacionan a los cinco imputados en el intento de secuestro de Moisés Cortizo Cohen.

Los implicados en este caso son: Johana Barker Martínez, de 40 años; Eric Scott Register Durón, de 38 años; Luis Gustavo Álvarez, de 32 años y nacionalidad venezolana; Christian Alexander Urriola, de 20 años y Anthony Núñez Justavino, de 25 años.

Adicionalmente el juez de Garantías imputó el cargo de posesión ilícita de armas al venezolano Luis Gustavo Álvarez.

El Ministerio Público había programado para las 8:30 de la mañana, la audiencia de control de garantías a los cinco indiciados, aunque comenzó con retraso

A las 6:50 de la mañana llegaron al Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la Provincia de Panamá Oeste los cuatro primeros implicados en este caso y 20 minutos más tarde el quinto de los ellos.

A las 11:00 de la mañana el juez de garantías Luis De León decretó un receso para reasignar un abogado de oficio a uno de los indiciados y relevar al defensor particular, quien presentaba problemas de audición.

Esta decisión fue criticada por los familiares de los aprehendidos alegando que no se les consulto además de calificar la acción como discriminatoria.

Indicaron además que tampoco se permitió el acceso de otra abogada particular que había sido contratada.

Según los familiares de los imputados, ninguno de los imputados se encontraban para la fecha del hecho en el área de Peña Blanca, en Playa Leona y que todo se trata de un “show del presidente Nito Cortizo”

La audiencia también se vio interrumpida por la atención médica de un equipo de paramédicos a uno de los indiciados, quien presentaba presión arterial elevada que pudo ser controlada y continuar con la audiencia.

Sobre las 3:30 de la tarde la audiencia de garantías termino. A la salida de uno de los imputado este solo pudo gritar “mami, mami, ayúdame”; mientras que el resto de los implicados se mantuvo en silencio.

#ProvinciasCri Llegada de los sospechosos en el caso de intento de privación de libertad en contra de Moisés Cortizo Cohen, hermano del mandatario Laurentino Cortizo. Ellos fueron trasladados al SPA en La Chorrera para su audiencia. Video: Eric Montenegro. pic.twitter.com/0mtyejpBZR — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) March 13, 2021