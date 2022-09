Día 13: ¿Pistas de Aderlyn?

Han transcurrido 13 días desde la desaparición de la menor Aderlyn Llerena Saldaña, de 9 años, cuando, supuestamente, iba desde su casa en el sector de Emberá Puru a la escuela Gabriel Lewis Galindo, ubicada en Las Trancas, corregimiento Rufina Alfaro.

La Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial encabezan la búsqueda sin resultados positivos. ¿Hay pistas, rastros? Se desconoce, a pesar de que las máximas autoridades aseguraron la semana pasada, que el caso avanzaba por buen camino-

El paradero sigue siendo desconocido -por lo menos- para la población, que se pregunta dónde está la menor, cuáles son las causas que motivaron su desaparición y quiénes la tienen.

La semana pasada, la presencia del fiscal Superior contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, en una diligencia no pasó desapercibida.

¿La desaparición de Aderlyn está relacionado con el crimen organizado? Públicamente se desconoce. Las autoridades guardan distancia sobre dar información ante el desarrollo de las investigaciones.

Por su parte, los familiares de la menor han reiterado no tener diferencias con ninguna persona ni enemigos que pudieran tomar represalias como la que hoy están viviendo.

La búsqueda de los miembros de esta familia inició el martes 13 de septiembre, mismo día que desapareció Aderlyn, que se presentó la denuncia y que las autoridades empiezan los operativos. Pero, no solamente los peritos, investigadores, Sinaproc, Migración, Aduanas y autoridades costarricenses siguen el caso, también videntes extranjeras han expresado lo que se les ha revelado. Sin embargo, no hay resultado y nadie conoce las coordenadas del lugar donde se encuentra Aderlyn.

La recompesa de 5 mil dólares a quien ofrezca información veraz sobre la niña se mantiene.

Contenido Premium: 0