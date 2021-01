Diputado del Parlacen demandarÃ¡ al Estado

El diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Carlos Outten anunció que demandará al Estado por un monto de 50 millones por agresión con un pistola eléctrica Taser.

Outten participó en acciones de protesta el pasado jueves y cuando iba en escape de las instalaciones de Panamá Port, un oficial de la policía le propinó una descarga de taser que lo desplomó.

El diputado explicó la situación que se generó dentro de las instalaciones portuarias y aseguró que no iba a correr antes de que le hicieron la descarga y escuchó cuando el ofical dio la orden de que dispararan en su contra..

"Yo vi la perversión por parte del comisionado, me pude percatar y quise salir afuera. Ël me quiso agredir, empujarme... Yo lo ignoré y seguí caminando rápido para salir y decirle a la gente con la prohibición con la que venía el comisionado".

Outten indica que el uniformado desconocía que habían cámaras de videovigilancia grabando lo que ocurría dentro de las instalaciones de la entidad portuaria.

"Me disparó de manera acobardante por la espalda, dejándome algunos huecos en la espalda", dijo.

Privación de libertad ilegal

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró la madrugada del domingo "ilegal" la privación de libertad del diputado y ordenó su libertad inmediata la cual se hizo efectiva a las 3:59 a.m., del sábado de la unidad preventiva de la zona policial de Colón.

"El Pleno de la CSJ, en sesión extraordinaria emitió resolución fechada 23 de enero de 2021, que declaró ilegal la privación de libertad ambulatoria que mantiene un Diputado del Parlamento Centroamericano, dictada por la Fiscalía Regional de la Provincia de Colón, Sección de Atención Primaria y ordena la inmediata libertad", informó la Corte.

La resolución, decretada después que la defensa del diputado presentase un "recurso de Hábeas Corpus", "contó con el voto unánime de los integrantes de la CSJ", destaca el comunicado del ente judicial. El ponente fue el propio presidente de la Corte, Luis Ramón Fábrega.