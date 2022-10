Disparan hasta matar a taxista en Pan de Azúcar ¡Otro más!

El conductor de un taxi, conocido como "Riquicci", de 28 años. fue asesinado a eso de las 8 de la noche, mientras se encontraba en los estacionamientos del Xtra de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.

El hecho de sangre se registró aproximadamente a las 8 de la noche, de este domingo, cuando el movimiento peatonal y vehicular en el área es constante.

A la hora indicada se escuchó una balacera en el área y posteriomente se pudo observar el cuerpo de "Roquici", tirado en el pavimento, boca arriba, a unos pasos de su auto, con matrícula 8RI-9048 que se mantenía con la puerta del conductor abierta.

El taxista no era ajeno al lugar, y aunque no laboraba para las piqueras cercanas a la escena del crimen, trabajaba en el área de manera independiente, realizando carreras hacia el sector de San Isidro.





LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUI

Publicidad



Extraoficialmente se informó que un transeúnte resultó herido al quedar en medio de la balacera, aunque serán las autoridades que brindaran los informes oficiales sobre este nuevo crimen.

De acuerdo a información preliminar, uno de los atacantes fue capturado pocos minutos después del asesinato mientras se desarrollan operativos policiales en los alrededores.

Unidades de la Policía Nacional procedieron a colocar la cinta amarilla y custodiaban la escena mientras esperaron la llegada de personal de Criminalística y de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios para recopilar indicios y testimonios en la escena que permitan identificar al atacante.

Por su parte, peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), realizaron el levantamiento del cadáver, para luego enviarlo a la morgue judicial en donde se le practicará el examen de necropsia de rigor.

Se desconoce el móvil del crimen. Autoridades investigan.

Contenido Premium: 0