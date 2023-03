¡Dolor! Entregan cuerpos de víctimas del accidente en Gualaca

"Hijo dime que estaba completo, por favor hijo, no me mientas, dime que mi niño estaba completo, no le faltaba nada" estas fueron las palabras de la madre de Edwin Fabián Quimballo Conte, de 34 años, de nacionalidad colombiana, víctima del accidente de tránsito ocurrido en el sector de Los Planes en el distrito de Gualaca en Chiriquí y que fue entregado a sus familiares la tarde de ayer, viernes.

El Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses iniciaron la tarde de este viernes la entrega de los cuerpos, entre ellos Edwin Quimballo, de nacionalidad colombiana. Su madre y hermano acudieron a la morgue judicial para el reconocimiento del cuerpo.

El hermano de Edwin ingresó a la morgue judicial, por aproximadamente unos 25 minutos, le correspondía el reconocimiento del cuerpo, mientras su madre en medio del llanto esperaba afuera.

Luego del reconocimiento del cuerpo, el hermano de la víctima sale de la morgue y corre a los brazos de su madre ambos rompen en llanto, mientras le decía a su madre "era él mamá, era Edwin, te lo juro, mamá no te mentiría está completo, mamá creo que venía dormido, mamá ya no llores. Él no sufrió estoy seguro que murió mientras dormía".

Los familiares de Edwin dijeron que el sueño de él era llegar a los Estados Unidos para brindarles apoyo a sus familiares que aún quedaban en Colombia.

Sus familiares aseguraron que en varias ocasiones le dijeron a Edwin que no viajará a Panamá, sin embargo, él quería llegar a Estados Unidos, le comentó durante su trayecto lo difícil que había sido cruzar la selva del Darién. Al abordar el bus les aseguró a su familia que ya iba a estar más cerca de Estados Unidos, porque iba rumbo a la frontera de Costa Rica, sin embargo, desde ese momento perdió el contacto con su madre.

" Yo le rogaba a Dios que Edwin no estuviera en ese bus, yo me quería volver loca, escuchaba noticias, pero nadie me decía nada, no daban nombres, no sabía nada, pero en el fondo de mi corazón algo me decía que mi hijo le había pasado algo" , expresó la madre.

El cuerpo de Edwin,según indicó sus familiares será cremado, por lo que tuvieron que reunir la suma de 600 dólares para el pago a una funeraria donde será cremado y sus cenizas entregadas a sus familiares que los llevarán a su residencia en Colombia.

El Ministerio Público dijo que el proceso de entrega de los cuerpos es dándole seguimiento a las diligencias judiciales que se realizan dentro de la investigación por el delito Contra la Vida e Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo y Lesiones Personales, generado por el accidente vehicular donde viajaban 66 migrantes irregulares y dos panameños.

La personera de Gualaca, María Eugenia Batista, a cargo de la investigación, indicó que mediante la experticia de dactiloscopia forense efectuada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), se ha permitido identificar hasta el momento 31 personas, entre víctimas fallecidas y sobrevivientes. Esto ha permitido proceder con la entrega de 15 restos a los familiares, dos panameños, nueve ecuatorianos y cuatro colombianos.

Además, manifestó, que para proceder con ello se establece previamente el vínculo de familiaridad con la persona y se ha procedido con la entrega de las pertenencias, todo este procedimiento se está desarrollando en colaboración con las embajadas y los consulados respectivos.

La personera de Gualaca, María Eugenia Batista, explica detalles del proceso de entrega de los cuerpos de las víctimas del accidente en Gualaca, Chiriquí. Video: Mayra Madrid. pic.twitter.com/MlGwO07tHA — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) March 11, 2023

