Dos fallecidos por Covid y 271 casos positivos en Panamá

En Panamá se contabilizan 271 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 362,967 y se reportan 2 nuevas defunciones, que totalizan 6,209 muertes para una letalidad de 1.7%.

En las últimas horas se aplicaron 5,634 pruebas, y se mantiene un porcentaje de positividad de 4.8%

Los casos activos al día de hoy suman 3,925. En aislamiento domiciliario se reportan 3,539, de los cuales 3,339 se encuentran en casa y 200 en hoteles. Los hospitalizados suman 386 y de ellos 323 se encuentran en sala y 63 en UCI.

En el mundo se registran 84,481,455 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 146,628,322 casos positivos por COVID-19 acumulados y 3,102,407 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.1%.

A la fecha se han aplicado 619,190 dosis de vacunas contra la COVID-19, según el reporte emitido esta tarde por el Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud (MINSA).

Por otro lado, en la regional de Panamá Este del Ministerio de Salud, se aplicaron 11,645 dosis de la vacuna en todo el circuito 8-4 logrando una cobertura del 88.4% de su población.

Por otro lado, el MINSA destaca que desde que el retomó sus actividades en octubre de 2020 se han realizado 94,454 pruebas y se han detectado un total de 1,275 viajeros positivos con COVID-19.

En el reporte de las últimas horas señala que de las pruebas realizadas a los pasajeros que ingresaron a Panamá a través de esta terminal se logró detectar 3 pasajeros positivos por COVID-19.

Paralelamente, desde la aplicación del Decreto Ejecutivo No.260 y 486 que establece nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica, se han detectado por prueba de SARS-CoV-2 un total de 62 pasajeros procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela de un total 8,434 que ingresaron desde la aplicacion del decreto.

Doscientos veintiocho viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles NO COVID donde permanecerán tres (3) días hasta hacerle una tercera prueba.

Gracias a la vigilancia epidemiológica y genómica se ha logrado la detección en nuestro país de diversas variantes de riesgo por su caracteristicas altamente contagiosas, variante Brasileñas P1 24 y de la variante P2 3, variante Californiana 3, variante Británica11, variante Nueva York 1, totalizando la detección en nuestro país de 42 pacientes con variantes de riesgo.