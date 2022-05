Dueños que pagaron por entierros de perros; los hallan en bolsas

Defensores de los animales encuentran cinco perros de razas Pitbull, dos chiguaguas y una gata muertos dentro de tres bolsas negras en Colinas de Cáceres, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

"Los animales estuvieron hospitalizados en una veterinaria donde murieron y el local ofreció a los dueños realizar el servicio de enterrar a las mascotas, pero no lo hicieron sino que las botaron", explicó Nanita García, una defensora del grupo "Por los que no tienen voz".

Hay videos y fotografía que documentan este hallazgo y muestran a perros y gatos muertos, repletos de moscas, envueltos en pads y con cateter en algunas de sus patas.

Los perros los botaron el sábado, pero no están descompuestos porque estaban congelados, dijo la defensora, quien se dirigió al lugar y grabó la escena.

Lanzaron las bolsas en Cáceres

Las bolsas fueron abandonadas en el lugar el pasado sábado, pero no fue hasta al día siguiente cuando los propietarios verificaron su contenido.

En una bolsa se encontraron tres perros, 2 de raza pitbulls y una perrita chiguagua y, en la otra otros tres perros Pitbull, dos chiguaguas, una perrita y una gata.



Murió el 2 de abril

Uno de los dueños de estos animales dijo a Crítica que su perrita, de 4 meses, murió el 2 de abril, afectada por parvovirus.

La mascota fue tratada en una clínica veterinaria y por su condición se le informó que debía permanecer hospitalizada para intentar de salvarle la vida. Sin embargo, murió al día siguiente.

Explica que cuando fue a la veterinaria, aceptó el servicio que ofrece el local para enterrar a su mascota en un supuesto cementerio de perros, pero eso no ocurrió.

El joven identificó a su mascota muerta al ver el video de la cuenta de Instagram "Por los que no tienen voz" y los contactó.

Asegura que interpondrá una denuncia por lo ocurrido.

Abogadas de grupos rescatistas piden a la Fiscalía y a la Dirección de Investigación Judicial que inicien una investigación sobre este hecho.

Si usted tiene conocimiento del propietario de alguno de los animales que aparece en los videos, por favor contactar al: 61205042 61205042





