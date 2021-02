Ejecutan a un hombre y dejan el cuerpo dentro de un auto

Jesús Cuevas Godoy, de 38 años, se convirtió en la víctima No. 14 de este año, debido a la violencia que se registra en la provincia de Colón. Fue ejecutado de varios tiros.

El cuerpo de Cuevas fue encontrado este miércoles, en un paraje en el distrito de Portobelo, en el sector de Nuevo Tonosí, un área conocida como "El Matadero".

Se presume que el asesinato se registró ayer, martes, ya que vecinos del lugar indicaron que el auto, tipo sedán, con el cuerpo inerte de Cuevas, permanecía estacionado en el lugar desde anoche.

Asesinan a un hombre a tiros en un auto sedan Kia. Ocurrió en Nuevo Tonosí Portobelo. Residía en la Guayra. #SoyDelfiaCortez pic.twitter.com/t4iJv3CVa4 — Delfia Cortez (@CortezDelfia) February 3, 2021

Los residentes dieron aviso a la Policía Nacional, que al llegar al área y revisar el auto, tipo sedán, marca Kia, encontraron el cadáver de Cuevas, de quien se informó residía en la Guayra.

Los primeros informes indican que el cuerpo presentaba varias heridas de bala.

Funcionario de la Personería de Portobelo se trasladaron al lugar.

Las investigaciones apenas inician por lo que se desconoce qué provocó el ataque mortal contra Cuevas y si este caso tiene relación con otros crimenes que han ocurrido en la provincia en los últimos meses.