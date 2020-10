El Chorrillo se tornó violento en una noche de balas y heridos (Video)

El Chorrillo volvió a ser escenario de la violencia durante el fin de semana donde se destacó por un "parking" que se extendió por varias horas, con un centenar de invitados. Hubo guaro y baile, pero faltó la mascarilla y el distanciamiento, en calle 25, lugar del parqueo.

En otro lado, del mismo corregimiento, las balas se confundieron con los cohetes, que son propios de la celebración, y el blanco fue un joven quien resultó herido. También una mujer, de la tercera edad salió herida.

Ambos fueron trasladados al Hospital Santo Tomás, donde permanecer ingresados ante las heridas con arma de fuego.

El parking

En el barrio el mal sabor se siente. La Policía Nacional, a través del subcomisionado Said Sottary, informó que se aprehendieron a 15 personas, pero confusamente señaló desconocer si hubo o no una fiesta.

Las imágenes de videos que comenzaron a circular por las redes sociales desde la tarde del sábado mostraban una celebración en grande, donde los invitados no guardaban el distanciamiento y muy poco mantenían su mascarilla de forma correcta.

El parking se habría extendido por varias horas, ya que hay videos en los que se muestra el área a la luz del día y otros a la oscuridad de la noche. El licor corría, la música sonaba y la gente bailaba.

[VÍDEO] Dos heridos deja balacera la noche de ayer en Calle 19, el en Chorrillo. El hecho se registró cerca a una actividad que se realizaba en el lugar.

La violencia

En el mismo corregimiento, pero en calle 19, la violencia propia del barrio se hizo presente. Una mujer de 61 años, de nombre Tilsia, resultó con heridas de bala en ambas pantorrilas. También un joven salió herido.

Unidades de la Policía Nacional llegaron a la escena y trasladaron a la dama al cuarto de Urgencias del Hospital Santo Tomás. Tenía heridas en las pantorrilas de ambas piernas.

Los uniformados iniciaron operativos, pero no lograron capturas.