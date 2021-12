"El Monstruo" y "El Niñito" purgarán 86 años en prisión por matar a 7

Reynaldo Antonio Cuadra McBean, alias "Rey", “Reycito” o "El Monstruo", de 26 años, fue condenado a 50 años de prisión, y a Jean Carlos Hernández Fuentes, alias "Niñito", de 23 años, le impusieron 36 años por la "Masacre en el Búnker de Espinar", donde fueron asesinados 7 jóvenes, en la costa atlántica de Panamá.

"El Monstruo" tendrá 76 años cuando termine de purgar su pena y "Niñito" 59 años. No se inmutaron ayer en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Colón, donde se dio la lectura de la sentencia por homicidio, femicidio, robo y privación de libertad.

Familiares de las víctimas esperaban también una condena de 50 años para "Niñito" y anunciaron que van a apelar..."eso no se va a quedar así".

La investigación por la "Masacre en el Búnker" revelan que los responsables eran unos fumones de marihuana que de vez en cuando iban a los predios del lago Gatún a darse un "fresh" (chapuzón) y a meterse sus pitos. El autor material de las ejecuciones -El Monstruo Reycito" le dijo a su cómplice: acabó de cometer varios "H" (homicidios) y cuando éste se dio cuenta de la magnitud de lo hecho por su compinche trató de recriminar...la respuesta fue: ¡eres cuequito o qué!

Los testimonios de sobrevivientes de la "Masacre del Búnker" de Espinar, así como de familiares de víctimas y victimarios, amigos, conocidos, y uno de los imputados por el crimen múltiple, detalla los espantosos últimos momentos de siete jóvenes, que lo único que querían aquella lluviosa mañana del 17 de julio de 2020, era pasar un buen rato en el lago Gatún.

El lunes antes de la tragedia, un grupo de muchachos y muchachas de entre 16 y 23 años, se habían puesto de acuerdo en realizar un paseo al lago Gatún, y así bañarse y pasar el rato. Para organizarse crearon un grupo de Whatsapp. Nombraron al grupo "Friends", y el día fijado fue el viernes 17 de julio.

Mientras se acercaba la fecha, se fueron sumando más participantes, hasta llegar a 13.

De este grupo, siete no regresaron jamás: Leidis Mabel Mariota Villagreta, Yeleni Mariota Villarreta, Santiago Carbajal Hormiga, Vladimir Garay Caparrosa, Edgar Jiménez , Azucena Martínez, y Yulisa Martínez Daley. Las Mariota y las Martínez eran hermanas.

El grupo llegó a orillas del lago a eso de las 11:00 de la mañana. Dejaron sus ropas y pertenencias bajo un árbol y algunos se metieron al agua. Como 30 minutos después de haber llegado, quedaron sobresaltados por un estruendo. Era un disparo al aire.

Frente a ellos habían aparecido dos sujetos. Uno era bajito y de piel oscura. Estaba con una especie de mascarilla con diseño de la bandera gringa y portaba una pistola que acababa de usar para anunciar su entrada. Llevaba una gorra, camiseta oscura, un pantalón playero y una cangurera negra.

El otro sujeto era más alto, de piel más clara, y vestía pantalón crema y un suéter descrito como "claro". Como no llevaba ninguna máscara, los muchachos pudieron notar sus múltiples marcas de acné en el rostro, y su cicatriz en el labio superior.

"¡Salgan del agua!", fue la orden gritada que recibieron del pistolero. Mientras salían, el otro atacante recogía todas sus pertenencias: celulares, dinero, cédulas, relojes y una bocina. Todo lo metió dentro de la mochila de una de las sobrevivientes y también tomó el machete con que Leidis había abierto la trocha para llegar.

Los maleantes decidieron llevarse al grupo seleccionado monte adentro, hacia una zona donde se ubicaba un abandonado búnker militar del ejército estadounidense. En el camino Azucena y otros les rogaban que no les hicieran daño, y que no dirían nada a nadie. De repente, uno de los chicos sufrió un ataque de pánico, y cayó al suelo llorando incontrolablemente, a lo que otro compañero se agachó para calmarlo.

Al ver los atacantes que la crisis nerviosa del chico los estaba retrasando, dejaron a ambos ahí y se llevaron a las siete víctimas hasta el búnker. Esto fue aprovechado por el nervioso y su amigo para correr hasta la orilla, donde estaban otras 4 chicas y salieron todos huyendo.

No lo sabían en ese momento, pero nunca más volverían a ver a Leidis, Yeleni, Santiago, Vladimir, Edgar, Azucena y Yulisa.

En la mañana del sábado 18 de julio, el cabo Fidencio Martínez y el agente Mark Rangel encontraron parte de la ropa de los jóvenes a orillas del lago Gatún. Caminando hacia la zona del búnker, se toparon con los cuerpos de dos chicas. Eran Azucena y Yulissa, ambas con disparos en la cabeza.

Dentro del búnker, la escena del crimen estaba completa. Eran en total siete cadáveres.

"Rey" y "Niñito"...vamos a echarnos un fresh

Un testigo afirmó que el día del crimen, Niñito y Rey se encontraron en la casa de un amigo en común, apodado "Chino". Ahí Rey invitó a todos a ir a "echarse un fresh" en el lago, pero solo Niñito aceptó. El resto estaban haciendo un trabajo de construcción en la casa.

Las piezas comenzaron a encajar el 3 de agosto, un hermano de Jean Carlos se acercó a la Policía y les dijo que su hermano "Niñito" le había confesado todo, pues estaba "perturbado" y asustado de que "Rey" lo mataría por hablar. El muchacho estaba dispuesto a confesar todo..

Confesión de "Niñito"...cállate maricón

Según Jean Carlos Hernández Fuentes, a las 10 de la mañana del 17 de julio estaba en la casa de "Chino", cuando llega Reycito y los invitó a todos a bañarse al lago, pero solo fueron ellos dos. Tomaron el camino de la 2-4 de Puerto Escondido, que conduce al túnel de la autopista. Luego subieron por una finca de plátano, y caminaron 15 minutos más hasta llegar al lago. Fue ahí que avistaron al grupo de 13 jóvenes.

Según "Niñito", estaba pensando en "tirarle cinta" a alguna de las chicas a ver cuál le hacía caso, cuando de pronto Rey soltó un tiro al aire.

"¡Ey mop, cuál es tu locura!", asegura Niñito que le dijo a su compañero, quien ya se había puesto la máscara. La respuesta que asegura recibió fue "toma los celulares, si no, te vas a morir".

En su versión "Niñito" jura que todo lo que hizo esa mañana fue bajo amenazas de muerte de "Rey". Que trató de convencerlo de que no intentara violar a nadie, pero que éste le respondía "es que eres cuequito o qué". Antes de los homicidios, Jan Carlos alega que le dijo a Cuadra, que por qué no dejaba ir a los chicos si ya le habían robado los celulares y que éste le gritó: ¡cállate maricón!.

Cuenta que Rey metió a 5 jóvenes en el búnker, y él se quedó afuera con Azucena y Yulisa, quienes estaban llorando abrazadas. "No corras porque te va a ir mal", amenazó Cuadra al grupo del búnker. Entonces, escuchó las detonaciones.

Rey salió y dijo que ahora tenía "5 H" (por "homicidios"). Seguidamente, se acercó a las dos chicas y comenzó a manosearlas, pero ambas -entre lágrimas- lo empujaron.

Niñito insiste en que él se opuso a las intenciones de Rey, que le dijo "no hagas eso" y éste luego lo empujó, para luego dispararle en la cara a Yulisa. Azucena dio dos pasos atrás e intentó correr, pero recibió dos tiros: uno en la cabeza y otro en la espalda.

Afirma que luego Rey disparó en su contra, pero ya se había quedado sin balas. Lo amenazó: "Te salvastes que se me acabaron los tiros, pero ahora te toca callar y no decir nada. Si tú hablas, te mato a tus hermanos y a tu mamá".

El testimonio de un morador, describe que el 2 de agosto pudo ver a un atormentado "Niñito", que contemplaba el suicidio. "Ayúdeme, si no le haré caso al árbol. El árbol me dijo que mejor me guinde", le escuchó decir.