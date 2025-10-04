Encuentran cuerpo semienterrado en Changuinola

Las autoridades del Ministerio Público han iniciado una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, el cual fue encontrado semienterrado en una finca de plátanos en el sector de Milla 11, distrito de Changuinola.

El descubrimiento fue realizado por residentes del área, quienes alertaron a las autoridades. Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes.

Según informaron las autoridades, será un médico forense quien, mediante pruebas científicas, determinará la identidad de la víctima, así como las posibles causas de muerte. Asimismo, se busca establecer el móvil del hecho y dar con los responsables.

De manera extraoficial, se presume que el cuerpo podría pertenecer a un hombre que fue reportado como secuestrado hace varios días, luego de que sujetos encapuchados lo sacaran por la fuerza de su residencia. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente.

