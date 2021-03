Encuentran el cuerpo de hombre dentro de una alcantarilla

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en el interior de una alcantarilla, en calle Negra, La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

El sujeto, de aproximadamente 28 años y sin identificar todavía, mantiene en su cuerpo varios impactos de bala, según testigos que se encontraban en la escena.

No se descarta que se trate de un hombre que fue reportado como desaparecido desde el viernes, cuando se activó su búsqueda.

