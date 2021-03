Una publicación compartida de Diario Crítica (@criticapa)

Amarrado a un árbol

El cuerpo del tercer taxista asesinado, identificado como Ignacio Noel Quijada, fue encontrado en la mañana de hoy, en el sector de Altos de Génesis, en el corregimiento de Las Mañanitas, al este de la ciudad.

El cuerpo estaba atado a un árbol en medio de un monte, a casi cinco kilómetros de distancia de la vía en donde se ubicó anoche el taxi que conducía.

Quijada también brindaba servicios en una piquera de taxis, en este caso, Belén y según uno de sus compañeros, la última vez que se supo de él, fue a las 7:00 de la noche del domingo.

Extraoficialmente se indicó que Quijada fue a buscar a alguien en el sector 20 de Las Mañanitas, mientras que residentes del área de Alto de Génesis, donde se encontró el cadáver, afirman haber visto, a cuatro personas entrando al monte, y después salier a cinco, entre ellos una en aparente estado de embriaguez.<

Van tres

Los tres cuerpos de los taxistas que han sido asesinados fueron encontrados en zonas apartadas y en senderos de tierra. De igual forma, los vehiculos (taxis) son abandonados en áreas cercanos donde son abandonados los cuerpos.

En los dos casos de Panamá Oeste, se reportaron movimientos extraño en horas de la tarde del miércoles 10 de marzo. El primer caso, el de Molina Castillo, los vecinos del área indicaron que sobre las 4:00 p.m. del miércoles, vieron a las cuatro personas adentrarse en el camino hacia el punto en donde se halló el cadáver.

También en la tarde del miércoles fue retirado dinero de la cuenta bancaria de Ortega -el segundo taxista asesinado-, a través de un cajero electrónico del área de Betania.

Sin embargo, Irak Ortega se logró comunicar con su esposa a eso de las 7:15 de la noche del miércoles, siendo esta la última llamada que le realizó.

Piden protección

Los dos crímenes del oeste, han provocado temor dentro de los conductores de taxis. por lo que ayer, miembros de diversos gremios de transporte selectivo del distrito de Arraiján se reunieron en una protesta pacífica para pedir protección.

Ignacio Moreno, vice presidente de Radio Taxi La Lupita, donde operaban los taxistas asesinados la semana pasada, señala que la región del Oeste se ha tornado peligrosa a cualquier hora del día, quedando a merced de la delincuencia.

“Nos sentimos inseguros” resaltó, por su parte, Marcos Santana, directivo del Sindicato de Taxis Unidos de Arraiján (Sintaua) quien admite haber quedado atrás el tiempo que se podía “rodar” sin temor a ser asesinado o asaltado.

Sin detención

Por otro lado, las autoridades no han confirmado la detención de ningún implicado en los asesinatos en la provincia de Panamá Oeste, donde en el 2021, se han registrado 19 casos de homicidios.

Solo en el mes de marzo, van cuatro víctimas, lo que convierte a Panamá Oeste en una de las provincias donde más asesinatos se han generado en los últimos meses, y aunque los estamentos de seguridad indican que la delincuencia ha bajado, el ciudadano de a pie, no lo percibe de la misma forma.

En el caso del gremio de transportistas selectivos insisten en la necesidad de que el Ministerio de Seguridad debe implementar una estrategia para el distrito de Arraiján, encaminada a brindar protección no solo a los taxista sino a toda la población.