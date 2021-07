FAC pide cuentas a Cortizo. Dan plazo de 48 horas para resolver problemas

Al ritmo de murgas, el Frente Amplio Colonense (FAC) pidió cuentas al presidente Laurentino Cortizo, al considerar que el mandatario no ha dado respuesta a los problemas sociales enfrenta la provincia de Colón.

Pasadas las 7:00 a.m. del miércoles 21 de julio, como estaba previsto salió la caminata de Sabanitas centro, hasta el redondel debajo del puente de Los Cuatro Altos.

En el trayecto, se fueron uniendo las agrupaciones, entre las que se destacan gremios docentes, transportistas de carga, transportistas de pasajeros, políticos, comerciantes, entre otros.

A eso de las 11: 45 a.m, fue llegando la caminata del FAC, que vino acompañado de equipo pesado y en la que el dirigente Edgardo Voitier, uno de sus dirigentes hizo entrega de un pliego de peticiones a una comitiva gubernamental, encabezados por Rogelio Paredes, Ministro del Miviot, Ivette Berrios, Vice-Ministra de Salud y autoridades locales.

Voitier durante la entrega del pliego indicó que aunque en medio del calor, no hubo tiraderas de piedra, quemadera de llantas, “pero no se confundan ustedes no tienen idea de lo que este pueblo está sintiendo, debido a que el pueblo tiene tanta cólera acumulada”.

Señaló el dirigente popular, que ellos dan un plazo de 48 horas al gobierno, para que responda en torno al pliego y abre una mesa de negociación.

“Y que no vengan con guaracha, que no vengan con el cuento”, añadió Voitier.

Destacó que el pueblo colonense, necesita de ese que es presidente, ha tenido diez años de ser diputado, tres años de Ministro, y conociendo los problemas de Colón, “Que se dejen de demagogia”.

Por la parte gubernamental, Ib, para ver el pliego de peticiones, en la que explicó ya el Presidente ha adelantando.

Añadió que el Presidente sabe que Colón necesita respuesta y por eso envió esta comitiva, para buscar respuesta a la región, en cada una de las peticiones presentadas.

Esta entrega se hizo en medios de gritos al ritmo de murgas, exigiendo respuestas reales a la actual administración, al considerar que no ha hecho por resolver los problemas sociales de la región.

El pliego de peticiones piden la culminación del hospital, una moderna terminal de transporte, empleos, construcción de los estadios deportivos, modernizar la ciudad de Colón, entre otros.