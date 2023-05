Familiares de panameña que murió en Colombia denuncian negligencia

El caso de la panameña Lizbeth María Sarmiento, de 42 años, que fue encontrada muerta el lunes en una habitación del hotel Sonesta, en Bogotá, ha generado más incógnitas, esto luego que familiares de la víctima hicieran fuertes cuestionamientos.

Autoridades colombianas revelaron el pasado 8 de mayo que una mujer de nacionalidad panameña fue descubierta sin vida en el cuarto del hotel Sonesta, ubicado en la carrera 15A #125 - 26 de la localidad de Usaquén en Bogotá, por lo que las hipótesis respecto a las causas de la muerte y razones de viaje de Lisbeth María Sarmiento comenzaron a rondar en los medios de comunicación.

Tras su muerte, distintos medios de comunicación afirmaron que había arribado el sábado 6 de mayo a Colombia, que el llamado de una presunta amiga fue lo que alertó a los trabajadores del hotel sobre el estado de la ciudadana panameña sobre las 9:00 a. m. y que la mujer habría salido a departir a una zona de compras, bares y restaurantes de Bogotá en la noche del domingo, sin embargo, todo esto fue desmentido por Jorge Nicolás Sarmiento Concepción, hermano mayor de la fallecida.

Jorge Sarmiento, como representante de la familia Sarmiento Concepción reveló al medio Infobae detalles no conocidos respecto al fallecimiento de su hermana en Bogotá y algunos comportamientos por parte de la empresa en la que laboraba la mujer que tienen preocupados a los seres queridos de la ciudadana panameña.

La mujer que perdió la vida fue identificada como Lisbeth María Sarmiento Concepción, ciudadana panameña con raíces colombianas, ya que su padre es oriundo de la ciudad de Barranquilla, pero ni ella ni sus hermanos han solicitado la nacionalidad colombiana.

¿Qué pasó en realidad?

Sarmiento indica que ella habría viajado a Bogotá por temas laborales, ya que ella trabajaba con la empresa Iterum Connections, una empresa internacional de tecnología de la información y comunicaciones que ofrece servicios como proveedor de subcontratación de procesos comerciales con sedes en Panamá, Jamaica y Colombia.

Afirmó que su hermana arribó a Bogotá en la tarde del domingo 7 de mayo en compañía de su jefe inmediata, Laura Gallardo, que también se habría hospedado en el hotel Sonesta para participar de unos seminarios en la ciudad; mujer a la que los familiares de Lisbeth Sarmiento culpan de haber tenido un comportamiento negligente en cuanto a la muerte de su hermana.

El hermano de Lisbeth, la jefe y la empresa tenían conocimiento de que la mujer sufría de anemia falciforme, enfermedad en la que los glóbulos rojos adquieren forma de hoz por lo que las células mueren antes de tiempo, lo que puede ocasionar obstrucción de irrigación sanguínea, por lo que tenía que consumir medicamentos en un tratamiento con el que llevaba varios años, por lo que creen que fue una irresponsabilidad permitir que Lisbeth Sarmiento se hospedará en una habitación sin acompañante.

Mostrando capturas de pantalla de los últimos mensajes que envió a Lisbeth Sarmiento antes de morir, está uno de ellos a su jefa, a quien le indicó sobre las 5:25 a. m. que no se sentía bien de salud, anotación que no fue tenida en cuenta por Laura Gallardo, que le respondió afirmando que no tenían afán para salir y posterior a ello, saber si se encontraba lista a las 6:43 a. m., más de una hora después del llamado de ayuda de Lisbeth María.

Indica que la jefe y acompañante de Lisbeth Sarmiento fue la que pidió la ayuda de los trabajadores del hotel al evidenciar que no le respondía los mensajes, además habría sido quien ingresó en primer lugar a la habitación en la que encontraron el cuerpo sin vida, y al ver a Lisbeth María en la cama, le arrojó una sabana encima y luego tomó varios elementos personales de la fallecida que se encontraban en el lugar.

“Le tiró la sábana, retiro unas pertenencias que no debían haber retirado del recinto y entonces llamaron a las autoridades en Colombia para que fueran a hacer el levantamiento del cadáver y demás diligencias que están adelantando”.

Todas estas declaraciones las habría relatado Laura Gallardo, jefe de Lisbeth que ya se encuentra en Panamá, ya que luego de registrarse los hechos la empresa tomó la decisión de enviar a un abogado para que se encargará de los trámites; situación que tiene indignados a los familiares de la fallecida, quienes opinan que la mujer debió permanecer en Colombia para ayudar a agilizar la investigación adelantada por las autoridades.

Tras esto, el hermano de Lisbeth indicó que la empresa no se quería hacer responsable, sin embargo, hace unas horas Jorge Sarmiento le confirmó al medio Infobae que la empresa se puso en contacto con su familia para notificarles que costearían los gastos de dos de ellos para que puedan viajar a Colombia y tramitar el traslado del cuerpo a Panamá.

