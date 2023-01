Fanovich denuncia que no hay control de precios

El diputado Miguel Fanovich denunció durante el período de incidencias que a pesar de haber sido sancionada la ley que crea el sistema agroalimentario como proyecto de estado, los productores y consumidores están siendo afectados.



“El modelo económico de libre oferta y demanda no está funcionando con la canasta básica familiar y mucho menos ACODECO”, denunció Fanovich.



Comparativamente, lo que se le paga al productor vs lo que paga el consumidor no tiene relación, resalto Fanovich.



Fanovich dijo que el poder adquisitivo ha disminuido porque hay desempleo y el salario mínimo no alcanza.



El diputado hizo un llamado al Presidente Laurentino Cortizo y le solicitó que debe haber una regulación de precios, la mayoría de los productores no tienen ganancia y los que tienen son ganancias irrisorias.



