Fatal accidente de tránsito en la Avenida Domingo Díaz deja un muerto

Un hombre perdió la vida este viernes tras estrellarse contra un poste de luz en la Avenida Domingo Díaz, cerca de uno de los accesos a la barriada San Clara.

El conductor, quien viajaba solo en un auto tipo sedán de color gris, murió en el acto.

El accidente fue reportado a las 10:55 a.m., lo que provocó una fuerte congestión vehicular en la transitada vía.

Al cierre de esta edición, la identidad de la víctima aún no ha sido confirmada, y las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre las circunstancias del siniestro.

Unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOPT) de la Policía Nacional se encuentran en el lugar, trabajando en la recopilación de los primeros indicios para esclarecer las causas de este fatal accidente.

Este trágico suceso eleva a 251 el número de víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va del año a nivel nacional.

