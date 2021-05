La Fiscalía Regional de Darién inició una investigación relacionada al hallazgo de 3 cuerpos en descomposición, presuntamente, de migrantes, que fueron encontrados por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) ayer, domingo, a orillas del río Marragantí, Comarca Emberá Wounaan, provincia de Darién.

De acuerdo al fiscal Superior de Darién, Julio Vergara Castillo, ninguno de los cuerpos encontrados portaban documentos de identificación, sin embargo hasta el momento no se han reportado denuncia sobre desaparecidos por grupos de migrantes, añadió que por el momento se mantienen a la espera del informe de necropsia.

El Fiscal señaló que de acuerdo a los informes de necropsia, la mayoría de las muertes han sido por inmersión, al tiempo que aclaró que no se han registrado muertes traumáticas por homicidios; además, explicó que esta ruta es altamente peligrosa y de riesgo para quienes la utilizan para ingresar al territorio panameño, por su condición inhóspita y selvática, como también el clima que es muy variante.

Un caso similar ocurrió para la fecha del 10 de abril de 2021, cuando el Ministerio Público de Darién realizó el levantamiento de 4 cadáveres que fueron ubicados en el río Turquesa ubicado entre la Comarca Wargandí y Emberá Wounaan.