Hallan plantones y semilleros de marihuana en vehículo accidentado

Panamá- El intento de fuga del conductor de un vehículo que transportaba varios plantones de marihuana se vio frustrado al volcarse en la salida de la autopista Arraiján – La Chorrera, la mañana de este miércoles.

Según reportes de la Policía Nacional, el conductor del automóvil había evadido un punto de control ubicado en el sector de la ‘20 de Julio’ en el corregimiento de Guadalupe, La Chorrera.

Equipos de paramédicos atendieron al herido, quien presentaba varias lesiones, entre estas un hombro dislocado y procedieron a trasladarlo hacia el hospital regional Nicolás A. Solano.

Dentro del vehículo, las unidades de la Policía Nacional encontraron varios plantones y semilleros de marihuana, por lo que procedieron a dar aviso al Ministerio Público para el procedimiento de rigor.

Las autoridades no descartaron la posibilidad de realizar otras diligencias para ubicar la residencia del conductor y verificar la existencia o no de más cultivos de marihuana.

