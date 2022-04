Desgarrador fue el mensaje que envío la pequeña Fanny, de tan solo 13 años, hija de la joven comerciante, Stefannie Rodríguez González, quien fue encontrada sin vida en la comunidad de Brazo de Gómez, en el corregimiento de Las Lomas, en David, Chiriquí.

"¡Hasta el cielo, te amo Mamá!", fueron las palabras de la joven, durante una vigilia realizada por familiares de Stefannie y miembros de la sociedad Civil, en la que la pequeña, agradeció el apoyo de todos, quienes exigen justicia, por todas las víctimas, pero principalmente por su madre.

"Pido justicia por todas las víctimas, pero principalmente por mi madre, me la asesinaron, eso no se hace, me dejaron sin una madre a quien abrazar, yo era su única hija, me dejó sola, me la arrebataron, no me permitirán ni velarla, ni darle un abrazo, ni decirle cuánto la amo", expresó Fanny, quien rompió en llanto, mientras se dirigía a centenares de personas que participaron de la vigilia.

Dio todo por su hija

Stefannie, era Madre, esposa e hija, una mujer trabajadora, carismática, con muchos sueños por cumplir, principalmente ver a su hija convertirse en toda una profesional, así la recuerdan sus familiares.

Desde muy pequeña Stefannie soñanaba con convertirse en doctora, estudió en la Escuela Latinoamérica de Medicina en Cuba, pero cuando cursaba el tercer año quedó embarazada de su única hija Fanny, como cariñosamente le llamaba.

Luego de dar a luz decidió regresar a la escuela de medicina, pero no fue mucho lo que avanzo, Stefannie extrañaba mucho a su pequeña y decidió abandonar la carrera, regresando a su natal provincia Chiriquí.

Para ella el regalo más grande que Dios le pudo haber dado, era su hija, a quien amaba con locura y por quién día a día luchaba para darle un buen futuro.

Stefannie, acostumbraba a salir todos los días, ya que se dedicaba a vender productos variados, desde celulares hasta electrodomésticos, trabajaba para unos ciudadanos con descendencia palestina y era la encargada de los cobros.

Los días más fuertes de trabajo era los 15 y 30 de cada mes, le correspondía el cobro de la mercancía que entregaba para pagos en cuotas.

Día de la desaparición

Cuando desapareció Stefannie, se encontraba en casa de su madre, Liriola González, ayudándola con las tareas de hogar, ya que su abuelo estaba al cuidado de su madre, pero recibió una llamada que la obligó a dejar la casa, tomar las llaves de su auto y salir, Liriola, nunca imaginó ese sería el último día que vería a su hija.

La joven era hija única y el pilar de sus dos familias, pese a que vivía en una residencia diferente a la de su madre, junto a su esposo e hija, nunca dejó de ser el pilar del hogar de sus padres y se desvivía por su dos familias que en realidad para ella era una sola, dijo Ilich Enrique León Saldaña, esposo de Stefannie.

León Saldaña, recuerda que como todas las parejas había diferencias, que se resolvían a los pocos minutos, amaba a su esposa, la recuerda como la mujer más trabajadora que existía, con el amor más grande hacia su hija Fanny.

El joven asegura que estaban próximos a comprar su residencia.

"Era un sueño que debíamos cumplir junto a la pequeña Fanny, un sueño que no cumplimos, nunca podré olvidar a esa mujer luchadora, a quien admiraba y amaba, solo queremos que se haga justicia" dijo su esposo.

Stefannie Rodríguez, de 35 años, fue presuntamente estrangulada y su cuerpo tirado en un paraje solitario en el sector de Brazo de Gómez, en el corregimiento de Las Lomas, luego de estar cinco días desaparecida.

Por la muerte de Stefannie permanece detenido un palestino para quien trabajaba la joven chiricana.

