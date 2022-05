Hombre enfurecido mantiene a mujer embarazada escondida en una casa

Un hombre de más de 20 años de edad, supuestamente mantiene a una mujer embarazada escondida en una casa, sin alimentos ni salida al patio, según denunciaron los residentes de la comunidad de Guayabalito en la comarca Ngäbe Buglé.

La situación mantiene alarmados a los pobladores, ya que que la última vez que fue vista la pareja fue a finales de la semana pasada cuando el hombre amenazaba fuertemente a la dama de la etnia.

Los testigos de este hecho no descartan que la mujer haya sido golpeada de manera salvaje.

En un video enviado a este medio se puede observar cómo el hombre agresivamente amenazaba antes de esconderla, mientras que a todo el que pasaba cerca a este lugar, lo agredía. Sin embargo, una persona se atrevió a grabar el momento y enviarlo para que se rescate a la dama embarazada antes que ocurra una desgracia.

"Solo se escuchan los gritos de la mujer que es joven". La comunidad teme por la vida de esta mujer en manos de este hombre que la mantiene encerrada en la casa sin poder salir.

Se logró conocer que se han hecho las gestiones con las instituciones que deben velar por estos hechos, sin embargo, no se ha logrado respuestas para verificar lo que se está denunciando en Guayabalito en la comarca Ngäbe Buglé.

Hace pocos meses, en esta misma comunidad, una persona fue aprehendida luego de golpear y mantener privados de la libertad a varios de sus hijos menores de edad.

No se descarta que el hombre pertenezca a la secta conocida como mama tatda.