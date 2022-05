Identifican el cuerpo encontrado amordazado en Los Santos

El cuerpo de Juan Carlos Sarmiento.sería el que fue encontrado amordazado y cubierto con una sábana blanca, en el sector de playa La Candelaria, en Pocrí, provincia de Los Santos, el domingo 1 de mayo.

Sarmiento, residente en Aguadulce, provincia de Coclé se encontraba desaparecido desde el pasado 18 de abril cuando se dirigía a la capital en un auto tipo pick up junto a Alexander Yuil. quien está desaparecido.

La Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Coclé, el 22 de abril, solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de ambos hombres y el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación por el delito contra la Vida e Integridad Personal, a través de la Personería de Pocrí.

El pasado domingo el cuerpo de un hombre, de generales desconocidas en ese momento, fue recuperado en la Playa Candelaria y se ordenó su traslado para los exámenes de necropsia de rigor.

No se descartó que el cuerpo haya sido arrastrado por la corriente hasta la playa, o bien, que tras su muerte haya sido llevado hasta el área, sin embargo, no hay información oficial al respecto.

