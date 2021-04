Como Emilio Escobar de 52 años de edad, fue identificado el hombre fue asesinado la madrugada de este jueves, en la comunidad de Loma Bonita en el corregimiento de Cativá, el cual se convirtió en la víctima número 29 por violencia en la provincia de Colón, y el primer deceso del mes de abril.

A 'Cuchito', como se le conocía a Escobar, mantenía en su anatomía más de 10 orificios compatibles con arma de fuego.

A eso de las 2:00 a.m. de este jueves, residentes del lugar escucharon una ráfaga de disparos que provenían de la calle 5 y la comunidad de Loma Bonita, ubicada en el corregimiento de Cativá. Pero nadie salió a ver qué había sucedido.

No fue hasta las 6:00 a.m., cuando un residente del área que se dirigía hacia su trabajo observó el cuerpo inerte de Cuchito y alertó a sus vecinos sobre el hallazgo.

Al lugar llegó inicialmente las unidades de la Policía Nacional de Cativá, quienes cerraron todo el perímetro de la escena. Posteriormente llegó el personal de Criminalística para recoger los casquillos de balas. Había unos 15 en la escena del crimen.

El cuerpo fue trasladado hacia la morgue judicial para que se le practique la necropsia de rigor.

Las autoridades han iniciado la investigación del móvil de este asesinato por el cual aún no hay detenidos.