Implementan operativos para frenar el hurto pecuario

Panamá- La Policía Nacional (PN) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) intensificaron los controles de revisión de embarques de ganado en tres puntos de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, intentando frenar el traslado de reses hurtadas.

Los operativos, según indicó el comisionado César Zambrano, jefe de la zona de policía, se han concentrado en el área de Río Congo y Río Conguito, en el corregimiento de El Arado y en el corregimiento de Mendoza.

Durante estos operativos se está exigiendo a los conductores la guía de embarque, además de la verificación del ferrete que porta cada semoviente.

Otro de los objetivos es adelantar las investigaciones sobre las denuncias ya existentes presentadas por ganaderos de la región.

En febrero pasado, fueron aprehendidos tres hombres cuyas edades oscilan entre los 21 a 29 años, presuntamente implicados en el hurto y descuartizamiento de una res, en el sector de Palmas Bellas de Capira.

Los ganaderos también han denunciado la incursión de cazadores dentro de sus fincas, los cuales han dejado varios animales muertos y grandes pérdidas económicas.

Por parte de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) capítulo de Panamá Oeste, mantiene un registro de aproximadamente de 2 mil reses hurtadas en el 2021.

No obstante, esta cifra podría ser superior, considerando que en algunas fincas no se cuentan con un registro actualizado y detallado de reses y al menos el 60% de los afectados no presentan sus denuncias.

