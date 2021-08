Imputan cargos al director regional comarcal del Minsa

En audiencia de imputación realizada en el Sistema Penal Acusatorio de la ciudad de Santiago, el juez de garantías César Bernal, avaló la formulación del delito Contra El orden Jurídico y Familiar en contra del director regional de Salud comarcal el doctor Enilso Miranda Acosta.

El acto de audiencia se realizó a eso de las 5 de la tarde del día jueves a través de las plataformas tecnológicas virtuales del SPA.

El abogado representante de la víctima Ariel Iván De Gracia dio a conocer que el tribunal de garantías bajo la colegiatura del Juez César Bernal consideró suficientes elementos de convicción para la imputación del delito Contra el Orden Jurídico y Familiar en la modalidad de Violencia doméstica en contra del médico Miranda Acosta, quien es el director regional del MINSA en la comarca Ngäbe

Finalizada el proceso de audiencia ante el juez de garantías, se dictaron medidas cautelares personales contra del médico que fue acusado por su esposa del delito antes mencionado que se le imputó.

La señora Eunice Licea Núñez, lo querelló hace pocos días de presuntas golpizas y quemaduras con agua caliente en el cuerpo.

Entre las medidas cautelares personales para el médico hasta que concluyan las investigaciones en el Ministerio Público están el reporte periódico todos los 30 de cada mes, no debe acercarse físicamente a

la víctima, ni comunicarse con ella por ningún medio de comunicación, no podrá salir del país hasta que se termine las investigaciones.

El representante legal de la víctima Ariel De Gracia, dijo además que no se descarta que se hagan otras ampliaciones en las declaraciones de su representada, para que las autoridades tengan la oportunidad de

conocer e investigar otros posibles hechos del caso.

Cabe señalar que este medio de manera responsable llamó al celular del doctor Enilso Miranda, para conocer su versión basada en la imputación, pero esta vez no lo respondió.

