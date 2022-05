Investigación sobre presunta privación de joven toma otro giro

Panamá- El Ministerio Público (MP) inició las investigaciones por la presunta privación de libertad y robo en perjuicio de Víctor Alejandro Velasco, ocurrida la tarde del pasado lunes en el área comercial de Costa Verde, en el distrito de La Chorrera.

Estas investigaciones toman un nuevo giro. Presuntamente, la versión del hecho brindada por Velasco, de 20 años, no "concuerdan". Se presume que pudo tratarse de un autosecuestro y la línea de investigación es en este sentido.



Velasco dijo a sus familiares que se dirigiría hacia el centro comercial a comprar una corbata para la sustención de su tesis en la carrera de nutrición, sin embargo, algunos compañeros universitarios manifestaron que desde el 2019 no asiste a clases y no ha cumplido en pénsum académico.



De comprobar que el joven no dijo la verdad deberá enfrentar la justicia.



Víctor Velasco se mantuvo desaparecido por varias horas mientras que su automóvil fue localizado a orilla de la autopista Arraiján – La Chorrera, próxima a la barriada Arboleda.



En horas de la madrugada ayer, martes, la Policía Nacional (PN) confirmó haber localizado a Velasco, en el sector de San Mateo, a 3.2 kilómetros de Costa Verde, en donde presuntamente fue privado de su libertad.

