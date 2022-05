Joven cae al Lago Alajuela; Sinaproc y los bomberos lo buscan

nidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y mimbros del cuerpo de Bomberos de Panamá buscan al joven Ricardo Yaguez, de 29 años, quien desapareció en las aguas del Lago Alajuela, en el sector de Nuevo Vigía, la tarde del sábado.

Se conoció que Yaguez estaba con dos amigos en jet ski y cayó al agua, luego no se le vio más.

Los jóvenes que estaban con él, al ver que no salía, alertaron a sus familiares y a los encargados de la Hacienda Alajuela, donde se encontraba hospedado Yaguez.

El hecho ocurrió a eso de las 4 de la tarde del sábado, cuando se dio aviso a la Policía Nacional, sin embargo, no llegaron.

Hoy, a eso de las 6:00 a.m., rescatistas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), se trasladaron al sitio y se inició la búsqueda a eso de las 10 de la mañana.

Familiares y conocidos interesados en colaborar en las labores de búsqueda indican que no se les permitió el ingreso al lugar, debido a que el área donde desapareció el joven, es propiedad privada.

El Sinaproc, a través de sus redes sociales, posteó una imagen del sitio y confirmó la búsqueda del joven desaparecido.

El Sistema Nacional de Protección Civil @sinaproc_panama y miembros del Cuerpo de @bomberospanama buscan a un hombre que desapareció en el Lago Alajuela en Nuevo Vigía mientras realizaba una actividad deportiva este sábado. pic.twitter.com/Cbicrkx8xh — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) May 22, 2022

