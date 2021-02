Joven con cáncer y sangrado en su pierna derecha, pide ayuda para vivir (Video)

Una joven llamada Dinora Jahaira Gamboa Cundumi, de 36 años, pide ayuda a las autoridades para poder vivir, esto luego que se le detectara un cáncer osteosarcoma en su pierna derecha, lo que le ha causado un sangrado constante y ha agravado su estado de salud, al punto que permanece en una cama de hospital con un constante sufrimiento.

LEE TAMBIÉN: Bomberos atendieron 260 incendios de herbazales en enero

Crítica contactó a Dinora y ella explicó que el cáncer la tiene postrada en una camilla del Hospital Oncológico desde hace varios días, además, necesita pintas de sangre para poder operarse, debido a que deben amputarle la pierna y luego tiene que iniciar una sesión de quimioterapias..

"Estoy desesperada por obtener una ayuda de alguna autoridad, Gobierno o del presidente Laurentino Cortizo. Caminaba bien, pero esto se me agravó en mayo del año pasado, pasé meses en la Especializada de la Transístmica con esta situación. He ido de un lado para el otro con el problema y no me quieren operar debido a que mi hemoglobina está en 2 y afirman que debo subirla para que se pueda realizar, pero si sangro seguido eso no va ha suceder", relató.

La chica confiesa que todo se complicó al inicio de este año luego que se contagiara de Covid19 y la enviaran a su casa para que guardara cuarentena, pero al sentirse tan mal tuvo que buscar ayuda en los hospitales, hasta que finalmente la admitieron en el Hospital Oncológico, sin embargo, no le dan solución y le hicieron otra prueba para ver si era asintomática.

Hasta la fecha asegura que ha utilizado 12 pintas de sangre B+, pero con el constante sangrado debe pedir ayuda para que las personas le donen más.

Dinora Jahaira explicó que quiere vivir, además, desea que le hagan la amputación, esto porque posteriormente tiene que batallar contra la metástasis en sus pulmones.

Para todas las personas, asociaciones o Gobierno que puedan ayudarla, la pueden contactar al 67358901.

En estos momentos ella necesita pintas de sangre B+, pampers, alimentos y todo lo que puedan hacerle llegar para que pueda superar esta complicada prueba.