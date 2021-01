Joven denuncia a funcionario público que la golpeó tras cobrarle un dinero

La comunicadora social Gisela Ábrego acudió al Ministerio Público la mañana de hoy, para interponer una denuncia por violencia de género y lesiones personales, esto luego que fuera agredida físicamente en su propia casa por un sujeto que le estaba cobrando un dinero prestado.

Gisela detalla que el año pasado le pidió unos 200 dólares a este hombre que se dedica a ser prestamista y trabaja en el Ministerio Público, para cubrir algunos gastos personaLEs, pero que posteriormente devolvería poco a poco.

Sin embargo, debido al tema de la pandemia que ha afectado a muchas personas, dicho dinero no pudo ser devuelto enseguida y ella le pidió que no le cobrara por un tiempo, mientras mejoraba la economía.

"Esa persona trabaja en el Ministerio Público, es un prestamista y me prestó un dinero el año pasado, a él se le estuvo pagando. Con todo esto de la pandemia me congeló los intereses por un espacio de tres meses. Pasó esta situación, pero la pandemia se extendió, pero a él no le importó y siguió cobrando intereses. Así como yo, es probable que otros también pasen por este problema de cooperativas brujas", detalló.

La joven confiesa que cuando inició la pandemia le había abonado unos 60 dólares, posteriormente pudo reunir más a pesar de que la persona le exigía su dinero inmediatamente, hasta que finalmente consiguió los 140 para poder saldar su deuda, esto luego de pedirle un poco de solidaridad, para que se lo aceptara y no le exigiera más.

"Él aceptó los términos y fue a mi casa, entonces yo le hice un finiquito para que no me cobrara más. Estando en mi casa le pedí la cédula para que quedara contancia, al inició se molestó y luego aceptó, sin embargo, cuando procedo a tomarle una foto contando la plata, se enoja, me quita el celular y comenzamos a forcejear. Me defendí pero al final resulté con varias lesiones", afirmó.

Tras este bochornoso incidente decidió grabar un video para mostrar las evidencias y los golpes que sufrió en su anatomía, además, exigió que la persona que cometió este acto se llevada ante la justicia con total parcialidad.