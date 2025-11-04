Sucesos - 04/11/25 - 03:15 PM

Joven motorizado muere en accidente de tránsito en Villareal, Coclé

El impacto fue tan severo que el joven murió instantáneamente a causa de los golpes.

 

Un joven de aproximadamente 19 años perdió la vida en la madrugada de este martes, tras sufrir un accidente de tránsito en la vía principal del sector Villareal, en el distrito de Natá, en la provincia de Coclé.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:30 a.m., cuando el conductor de la motocicleta aparentemente perdió el control del vehículo, chocando contra una cuneta a la orilla de la carretera. El impacto fue tan severo que el joven murió instantáneamente a causa de los golpes.

Autoridades locales, junto al personal del Ministerio Público, realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente. Las investigaciones están en curso para determinar si hubo otros factores involucrados en el siniestro.

