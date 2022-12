Juez deja libres a tíos que manoseaban a sus 3 sobrinas

Un juez de garantías le otorgó medida cautelar de reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes a dos sujetos acusados de presuntos actos libidinosos en contra de varias niñas, residentes en Las Guías de Calobre, en la provincia de Veraguas.

Unidades de la Policía Nacional aprehendieron a los dos sujetos -tíos de las niñas- el pasado lunes. Se conoció que el abuelo supuestamente también toqueteaba a las menores. Todos eran miembros de la misma familia, procedente de la comarca Ngäbe Buglé.

Durante la audiencia de garantías se le imputaron cargos y se legalizó la aprehensión de los dos hombres. También se prohibió a los imputados acercarse a las víctimas durante se realizan las investigaciones.



LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

El juez de garantías no encontró los elementos convincentes suficientes para dejar a los sospechosos bajo detención provisional en la cárcel de Santiago y los envió a reportarse a la personería del distrito de Las Palmas.

Se conoció que los familiares de las niñas, procedentes de la comarca Ngäbe Buglé, llegaron a residir en Las Guías de Calobre en Veraguas, en busca del sustento diario, pero al no tener una vivienda, residían debajo de unos árboles. Posteriormente, una familia de la comunidad de Las Guías en solidaridad les ofreció una cobija en una vivienda que no estaba habitada en una de sus fincas.

La situación de la mamá de las niñas afectadas es grave, ya que no cuenta con casa ni alimentos para sobrevivir ella, sus tres hijas y un recién nacido.

Miembros de la comunidad piden ayuda a las instituciones gubernamentales y a las autoridades para esta familia que queda aún más vulnerables.

Itzela García, directora regional del Mides en Veraguas, comentó que casos como los mencionados son informados a la Senniaf, para que se le pueda dar el apoyo que requieren.

Contenido Premium: 0