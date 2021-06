Kenny Man y colonense imputados por publicaciones contra ‘Nito’ Cortizo

El cantante Kenny Man y José Richardson Fuentes, fueron imputados por preelsunto delito contra la Administración de Justicia, en su modalidad de Apología del Delito.

A José Richardson, quien fue aprehendido en calle 12 Colón, se le decretó la detención provisional, mientras que a Kenny Man, se le ordenó la notificación los días miércoles de cada semana y el impedimento de salida del país.

Publicidad

Uno de los hechos ocurrió en la provincia de Colón, donde el imputado difundió en redes sociales un video donde se realizan amenazas de muerte y se incita a cometer actos criminales, en contra del Presidente de la República, Laurentino 'Nito' Cortizo.

Mientras que el otro caso investigado sucedió desde el mes de junio de 2021, a través dela cuenta oficial de Kenny Man, donde incitó a causarle lesiones igualmente a 'Nito' Cortizo.

Las investigaciones estuvieron dirigidas por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, con la colaboración de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, donde se logró individualizar a estas personas y se reunieron los elementos de convicción.

A la salida del Sistema Penal Acusatorio, Kenny Man se retiró por la puerta trasera y abordó el automóvil de su abogada e indicó que de lección le quedó no actuar con ira y destacó "Realmente le pediré disculpas a la ciudadanía que en algún momento interpretaron mis palabras como incitación a la violencia, no era mi intención y espero no se repita de mi parte, ni con otro artista".