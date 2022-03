La sangre corrió en un cumpleaños con dos muertos

Panamá- Un festejo de cumpleaños terminó con un doble homicidio en la comunidad de La Reserva en Tortí de Chepo.

La fiesta familiar se desarrollaba con, aparente, normalidad, cuando llegaron al menos tres ciudadanos, de rasgos indígenas, y protagonizaron una trifulca con machetes, donde hirieron a varias personas en diferentes partes de la anatomía.



Algunos trataron de huir del ataque, sin embargo, fueron alcanzados por los agresores.



Los heridos fueron trasladados al Minsa-Capsi de Tortí, sin embargo, dos fallecieron: Antonio García, alias "grillo" y Darío Arena, que presentaban heridas en la cabeza y otras áreas del cuerpo.



Dos de los heridos se mantienen hospitalizados en hospital regional de Chepo y Santo Tomás.



Los supuestos responsables de este hecho violento son dos hermanos y un primo, que son buscados por la Policía Nacional.



Se conoció que la actividad festiva contaban con los permisos alcaldicios.

