Una juez de garantías legalizó la aprehensión del sargento del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de 33 años de edad y del cabo primero de la Policía Nacional de igual edad, ambos de servicio en la provincia de Veraguas, vinculado a un caso de transporte de seis paquetes de droga.

La juez Iris Márquez del Sistema Penal Acusatorio, les imputó cargos por los delitos de conspiración en casos relacionados con droga y posesión agravada de droga, a la vez.



La jueza fijó la detención provisional al sargento por seis meses en la cárcel de Santiago, mientra que al cabo primero fue beneficiado con la medida cautelar de reporte periódico los días 10, 20 y 30 de cada mes, hasta que concluyan con las investigaciones en el Ministerio Público.

Ambos oficiales llegaron al mediodía a la sede regional de la provincia del Sistema Penal Acusatorio para enfrentar la audiencia de garantías, un día después de ser aprehendidos durante un operativo policial en la ciudad de Santiago.

Se informó que la aprehensión se logró luego de información de inteligencia del extraño movimiento de los agentes que usaban dos vehículos sedanes para transportar la sustancia ilegal.

Las autoridades inician las investigaciones de este hecho que posiblemente podrá tener en el ojo de la tormenta, la existencia o no de más unidades involucradas en el ilícito y el destino final de la sustancia incautada.

Al final de la audiencia el Fiscal de la causa no hizo comentarios y dijo no estar autorizado para dar declaraciones.