Lo hallan suspendido de un árbol en Chitré

Geoffrey Cortés, un joven de 24 años, tatuador y practicante de baile urbano, fue encontrado sin vida, colgado de un árbol de mango a unos cuantos metros del parque Unión, en pleno centro de la ciudad de Chitré.

Según personas que transitaban por el sitio, el cuerpo de Geoffrey se encontraba dentro del patio de un local, donde no era posible divisarlo fácilmente.

El joven era oriundo de la barriada El Rosario, y según conocidos atravesaba una dura situación económica.

En un video que supuestamente difundió antes de tomar la fatal decisión, el joven indicó que estaba sin lugar donde vivir, y aseguraba ni siquiera haber comido.

"Al que le dé la pinche gana de ayudarme, bueno que venga, que no he ni comido. A esto me llevan los que dicen ser mis amigos", indicaba el joven en su momento.

Se conoció que el cuerpo de esta persona estaba en estado de descomposición, por lo que se presume que el hecho ocurrió durante el pasado fin de semana largo.

Su rostro estaba irreconocible producto de algunas picaduras de animales, y fue identificado a través de su tarjeta de vacunación contra la Covid-19.

Junto a él, arriba del árbol, se encontró un maletín con algunos objetos personales.

Personas que trabajan por esta área, indicaron que al llegar la mañana del lunes a sus labores en locales cercanos, se sentían malos olores, sin embargo, nunca pensaron que se trataba de una persona sin vida.

Al lugar llegaron peritos de Criminalística, quienes iniciaron las labores de investigación de este hecho, para determinar las causas de muerte.