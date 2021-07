Lo matan de 8 tiros en ColÃ³n

Eran antes de las 8:00 pm del sábado, cuando moradores de la comunidad de Valle Verde, sector B, escucharon varias detonaciones en el sector.

Bajo la oscuridad de la noche se escucharon más de 8 detonaciones, por los lados de una quebrada.

Fue cuando se inspecciono el lugar, se dieron cuenta del cuerpo de un joven, cerca al afluente, con signos de heridas de bala y ya sin signos vitales.

La Policía Federal llegó al lugar y pidió a los curiosos y medios de comunicación, que desalojaran el área para evitar contaminar la escena del crimen.

De forma preliminar se conoció que al parecer el joven, no es del área, porque no fue reconocido que vive por la zona.

No obstante, esto tendrá que deslindarse a medida que avanza la investigación que esta en su etapa incipiente.

A esta hora se llama a los peritos de criminalistica para que lleguen al área para hacer la recolecta de evidencia y otros elementos de investigación.

Este joven hasta el momento de generales desconocidas se convierte en la víctima no. 64 por violencia en la provincia de Colón.