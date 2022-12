¡Malditos! Apuñalan a taxista para robarle en Chepo

El conductor de un taxi fue apuñalado en el sector de Loma del Río, en distrito de Chepo. en horas de la mañana de este miércoles

Los primeros informes extraoficiales indican que el transportista recibió varias puñaladas, de dos personas, un hombre y una mujer, presuntamente para robarle.

El taxista llegó por sus propios medios a un centro hospitalario donde se le brindó atención médica, que lo mantiene en condición estable, según indicó un familiar del afectado.

Unidades de la Policía Nacional investigan este robo.

Tras divulgado este hecho de sangre, los usuarios de las redes sociales reaccionaron pidiendo a la Policía Nacional mayor vigilancia y a los diputados leyes más severas que castiguen este tipo de situaciones.

Publicidad

LEE TAMBIÉN. LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ



Hay q ser mucha rata, para robarle a un palanca q trabajo todo el día para llevarse si acaso 20 dólares, para su casa, ojalá q el señor los reconozca y los hundan en la cárcel, malditos como q si chepo no fuera pequeño, aquí en chepo, la gran mayoría nos conocemos unos con otros.

Una mujer indicó: "A mi esposo casi le pasa igual . Y eran 2 hombres y una mujer", lo que hace presumir que en los ronos están participando mujeres.

Por su parte "becky234... calificó de "malditos, partidas de escorias, vayan a sacarse la mier..cómo los demás", al referirse a los delincuentes mientras que x.yaneth_23... también escribió el comentario: Diossss trabajen por lo suyo ¡¡¡¡¡MALANDROS!!!!

De igual forma lo hizo lizbth_lo..., que en un mensaje en Instagram escribió: Chuzo q va, buscan lo más fácil dañando a otros... Pobre señor sale a buscar su pan de cada día y mira cn lo q se encuentra ... Grcs @nitocortizo q panama más seguro tenemos q ya ni salir a trabajar se puede. Y, nathv... recomendo. "Señores la calle está tan de locos que hasta por no tener dinero te matan, solo en la cabeza de esos delincuentes cabe esa psicología".

También escribió hormazaalex: Ésos diputados deberían de estar haciendo leyes para estos casos, porque por muy pequeño qué sea el delito , tienen qué pagar y pagar con mano dura, pero lastimosamente,,, cómo dice BUKELE, qué los únicos que tienen derechos humanos son los delincuentes,,,,, le pido disculpas a algún familiar de qué tenga familiar preso pero la delincuencia se salió de cabales,,, ya no respetan a nadie.!

Contenido Premium: 0