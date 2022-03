Mamá sabía del embarazo de la niña hallada con puñal en el abdomen

La escena del lugar donde fue encontrada una niña con un puñal en el vientre, fue manipulada para que pareciera un suicidio, según indicó la activista Lucy Córdoba, quien exigió una exhaustiva investigación de este caso.

El hecho se registró el pasado martes cuando el cuerpo de una adolescente, de la etnia indígena, fue encontrada sin vida en su casa.

"De acuerdo a nuestras investigaciones la niña dijo quién era el padre de la criatura y su madre tenía conocimiento (normalización del abuso sexual y violencia). Esperamos una investigación exhaustiva de este caso", expresó.

Córdoba explicó que esta situación es un claro ejemplo del triángulo de las violencias. Pobreza extrema (violencia estructural), normalización del delito tras violación y embarazo (violencia cultural) y asesinato (violencia física que acabó con su vida).

"Todo lo que vivió Tamara Betzaida y se pudo evitar este final", consideró.

La defensora de los derechos de los niños y niñas recalcó que en las comunidades lejanas y de áreas vulnerables no tienen información sobre los delitos sexuales, por lo que necesitan ser concienciados y sensibilizados al respecto.

Por otro lado, la activista pide que se deje de normalizar la violencia hacia los niños y el discurso en torno a esta temática.

Córdoba dice que cuando suceden estos hechos, se habla mucho al respecto pero no se enfocan en obtener resultados.

"Comencemos a hablar de los resultados. Cada tres semanas hay un tema, lo elevamos y luego nos olvidamos. Tenemos que trabajar en una cultura preventiva y no esperar que se perciban los delitos para actuar", puntualizó.

