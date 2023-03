Martín no rechazaría café con Martinelli

El precandidato presidencial Martín Torrijos dijo que no rechazaría conversación alguna ante la invitación del también precandidato y exmandatario Ricardo Martinelli, a tomarse un café para hablar sobre la situación de Panamá.

Torrijos dijo que nunca va a rehusar conversación alguna y oportunidades para un café habría, pero destacó que lo importante es explicarle al pueblo qué modelo y qué rumbo proponemos al país y que no se piense que es un truco entre políticos.,

Publicidad

En otro aspecto, el expresidente alegó en Telemetro que a quienes dirigen hoy el PRD les da lo mismo estar en gobierno u oposición, porque se acomodan a lo que venga.

Hoy quienes dirigen el PRD, no conocen qué piensen los panameños y si lo saben "les da igual", expresó Torrijos, destacando que el torrijismo no está en un apellido, ni en un partido, pero reconoce que los panameños no van a vivir del recuerdo, sino de la suma de voluntades y enfrentar los problemas.



Torrijos destacó que el pasado no puede andar persiguiendo al futuro, el país cambió y hay necesidad de voluntad, de respuesta, de determinación y un nuevo tipo de liderazgo para encontrar soluciones.

Para el exmandatario, las bases del PRD son víctimas del antitorrijismo que aplica una dirigencia que ha desvirtuado el nombre de Torrijos para realizar negocios particulares y torcer la voluntad popular.



Por su parte, el presidente del Partido Panameñista, José Blandón dijo que no se descartan las conversaciones con Martín Torrijos sí se postula como candidato presidencial.

"Es importante que sea un gobierno de coalición, un gobierno de concertación y sumar la mayor cantidad de fuerzas posibles que coincidamos en una visión de país", comentó Blandón ante posibles alianza.

Contenido Premium: 0