Martinelli: Si cree que me va a inhabilitar, Carrizo me va a tener que matar

El expresidente Ricardo Martinelli pidió al Ejecutivo sacar sus manos de la justicia y de la política, al mencionar que el vicepresidente José Gabriel Carrizo busca inhabilitarlo políticamente.

"Si va a creer (el vicepresidente) Gaby Carrizo que me va a inhabilitar a mí, está más loco que una cabra. Me va a tener que matar Gaby Carrizo a mí porque él es el que está detrás de esto".

El exmandatario asistió a la Corte Suprema de Justicia, junto con sus abogados que presentaron acciones contra los ámparos de garantias interpuestos por Rosendo Rivera y Juan Carlos Navarro, que buscan se revoque la sentencia de anulación desvinculó al expresidente Mratinelli en la comisión de delito contra la Adminsitración Pública, en la modalidad de peculado.

A su salida de la Corte, Martinelli indicó que "me siento asqueado de todo lo que sucede en este país. Yo le pido al Ejecutivo que deje de influir aquí, en la justicia porque le está haciendo un gran daño al país".

El exmandatario afirmó que un caso que está preescrito y que nunca le imputaron y que tiene motivaciones políticas y sin ningún fundamento legaL.

Es un descaro lo que está haciendo aquí al inmiscuirse en la política, dejen que la Corte trabaje, dejen que la justicia fluya", dijo el exmandatario.